Yoomi (YOOMI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00001039 $ 0.00001039 $ 0.00001039 24 timer lav $ 0.00001105 $ 0.00001105 $ 0.00001105 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00001039$ 0.00001039 $ 0.00001039 24 timer høy $ 0.00001105$ 0.00001105 $ 0.00001105 All Time High $ 0.00133375$ 0.00133375 $ 0.00133375 Laveste pris $ 0.00000472$ 0.00000472 $ 0.00000472 Prisendring (1H) +31.83% Prisendring (1D) +32.55% Prisendring (7D) +74.82% Prisendring (7D) +74.82%

Yoomi (YOOMI) sanntidsprisen er $0.00001377. I løpet av de siste 24 timene har YOOMI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00001039 og et toppnivå på $ 0.00001105, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til YOOMI er $ 0.00133375, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000472.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har YOOMI endret seg med +31.83% i løpet av den siste timen, +32.55% over 24 timer og +74.82% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Yoomi (YOOMI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 13.14K$ 13.14K $ 13.14K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 13.14K$ 13.14K $ 13.14K Opplagsforsyning 954.30M 954.30M 954.30M Total forsyning 954,302,147.327905 954,302,147.327905 954,302,147.327905

Nåværende markedsverdi på Yoomi er $ 13.14K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på YOOMI er 954.30M, med en total tilgang på 954302147.327905. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 13.14K.