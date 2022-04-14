Yoko (YOKO) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i Yoko (YOKO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
Yoko (YOKO) Informasjon

Yoko.live is a no-code platform for creating AI agents on FTM/Sonic. Our mission is to empower non-technical creators and simplify AI agent creation to a three-minute process. Users can train agents with inputs like Reddit or PDF files. We use NFTs for agent control and asset management. Yoko features a bonding curve for AI-generated coins, combining AI with memes and offering token utility for $YOKO. Explore our website and join us on X and Telegram.

Offisiell nettside:
https://yoko.live/
Teknisk dokument:
https://yoko.live/protocol

Yoko (YOKO) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Yoko (YOKO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 7.10K
Total forsyning:
$ 1.00B
Sirkulerende forsyning:
$ 410.00M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 17.31K
All-time high:
$ 0.00915937
All-Time Low:
$ 0
Nåværende pris:
$ 0
Yoko (YOKO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak Yoko (YOKO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet YOKO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange YOKO tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår YOKOs tokenomics, kan du utforske YOKO tokenets livepris!

