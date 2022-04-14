ynBNB MAX (YNBNBX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i ynBNB MAX (YNBNBX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

ynBNB MAX (YNBNBX) Informasjon ynBNBx is a MAX LRT defining a new LRT class designed to optimize yield from BNB staking, restaking, and DeFi strategies, leveraging BNB Chain's unique infrastructure and multi-chain capabilities. MAX LRTs dynamically rebalance assets across multiple tokenized strategies and chains. ynBNBx generates yield from BNB staking, DeFi opportunities within the BNB Chain ecosystem, and cross-chain restaking strategies. Its modular framework enables the addition or removal of strategies, ensuring ynBNBx adapts to evolving market conditions while maintaining a focus on security and safety. Offisiell nettside: https://www.yieldnest.finance/

ynBNB MAX (YNBNBX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ynBNB MAX (YNBNBX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 31.97M $ 31.97M $ 31.97M Total forsyning: $ 30.44K $ 30.44K $ 30.44K Sirkulerende forsyning: $ 30.44K $ 30.44K $ 30.44K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 31.97M $ 31.97M $ 31.97M All-time high: $ 1,106.92 $ 1,106.92 $ 1,106.92 All-Time Low: $ 509.98 $ 509.98 $ 509.98 Nåværende pris: $ 1,049.57 $ 1,049.57 $ 1,049.57 Lær mer om ynBNB MAX (YNBNBX) pris

ynBNB MAX (YNBNBX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ynBNB MAX (YNBNBX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet YNBNBX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange YNBNBX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår YNBNBXs tokenomics, kan du utforske YNBNBX tokenets livepris!

