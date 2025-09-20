ynBNB MAX (YNBNBX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 999.12 $ 999.12 $ 999.12 24 timer lav $ 1,025.34 $ 1,025.34 $ 1,025.34 24 timer høy 24 timer lav $ 999.12$ 999.12 $ 999.12 24 timer høy $ 1,025.34$ 1,025.34 $ 1,025.34 All Time High $ 1,038.4$ 1,038.4 $ 1,038.4 Laveste pris $ 509.98$ 509.98 $ 509.98 Prisendring (1H) +0.06% Prisendring (1D) -0.06% Prisendring (7D) +5.42% Prisendring (7D) +5.42%

ynBNB MAX (YNBNBX) sanntidsprisen er $1,009.95. I løpet av de siste 24 timene har YNBNBX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 999.12 og et toppnivå på $ 1,025.34, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til YNBNBX er $ 1,038.4, mens den rekordlave prisen er $ 509.98.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har YNBNBX endret seg med +0.06% i løpet av den siste timen, -0.06% over 24 timer og +5.42% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ynBNB MAX (YNBNBX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 30.72M$ 30.72M $ 30.72M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 30.72M$ 30.72M $ 30.72M Opplagsforsyning 30.44K 30.44K 30.44K Total forsyning 30,439.15785998622 30,439.15785998622 30,439.15785998622

Nåværende markedsverdi på ynBNB MAX er $ 30.72M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på YNBNBX er 30.44K, med en total tilgang på 30439.15785998622. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 30.72M.