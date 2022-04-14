Yieltra (YLT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Yieltra (YLT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Yieltra (YLT) Informasjon Yieltra (YLT) is a DeFi-native token designed to deliver passive income in USDC to its holders through a fully automated mechanism embedded in its smart contract. Operating on the Solana blockchain, Yieltra enables fast, low-cost transactions and effortless participation — without the need for staking, wallet connection, or centralized platforms. Yieltra is more than a token — it’s an economic engine: rewarding users, sustaining itself, and scaling organically through community engagement and protocol growth. Offisiell nettside: https://yieltra.com/ Teknisk dokument: https://yieltra.gitbook.io/yieltra Kjøp YLT nå!

Yieltra (YLT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Yieltra (YLT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 748.96K $ 748.96K $ 748.96K Total forsyning: $ 30.00M $ 30.00M $ 30.00M Sirkulerende forsyning: $ 30.00M $ 30.00M $ 30.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 748.96K $ 748.96K $ 748.96K All-time high: $ 0.02885634 $ 0.02885634 $ 0.02885634 All-Time Low: $ 0.00774457 $ 0.00774457 $ 0.00774457 Nåværende pris: $ 0.0249635 $ 0.0249635 $ 0.0249635 Lær mer om Yieltra (YLT) pris

Yieltra (YLT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Yieltra (YLT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet YLT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange YLT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår YLTs tokenomics, kan du utforske YLT tokenets livepris!

