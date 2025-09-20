Dagens Yieltra livepris er 0.02360847 USD. Spor prisoppdateringer for YLT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk YLT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Yieltra livepris er 0.02360847 USD. Spor prisoppdateringer for YLT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk YLT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Yieltra Pris (YLT)

1 YLT til USD livepris:

$0.02361375
$0.02361375
-7.20%1D
Yieltra (YLT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 16:03:52 (UTC+8)

Yieltra (YLT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

+0.62%

-7.73%

-7.83%

-7.83%

Yieltra (YLT) sanntidsprisen er $0.02360847. I løpet av de siste 24 timene har YLT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.02335464 og et toppnivå på $ 0.02638643, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til YLT er $ 0.02885634, mens den rekordlave prisen er $ 0.00774457.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har YLT endret seg med +0.62% i løpet av den siste timen, -7.73% over 24 timer og -7.83% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Yieltra (YLT) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på Yieltra er $ 708.19K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på YLT er 30.00M, med en total tilgang på 29999983.05303029. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 708.19K.

Yieltra (YLT) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Yieltra til USD ble $ -0.00198014072745018.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Yieltra til USD ble $ +0.0380647695.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Yieltra til USD ble $ +0.0328709864.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Yieltra til USD ble $ +0.015330355469673808.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00198014072745018-7.73%
30 dager$ +0.0380647695+161.23%
60 dager$ +0.0328709864+139.23%
90 dager$ +0.015330355469673808+185.19%

Hva er Yieltra (YLT)

Yieltra (YLT) is a DeFi-native token designed to deliver passive income in USDC to its holders through a fully automated mechanism embedded in its smart contract. Operating on the Solana blockchain, Yieltra enables fast, low-cost transactions and effortless participation — without the need for staking, wallet connection, or centralized platforms. Yieltra is more than a token — it’s an economic engine: rewarding users, sustaining itself, and scaling organically through community engagement and protocol growth.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Yieltra (YLT) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Yieltra Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Yieltra (YLT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Yieltra (YLT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Yieltra.

Sjekk Yieltraprisprognosen nå!

YLT til lokale valutaer

Yieltra (YLT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Yieltra (YLT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om YLT tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Yieltra (YLT)

Hvor mye er Yieltra (YLT) verdt i dag?
Live YLT prisen i USD er 0.02360847 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende YLT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på YLT til USD er $ 0.02360847. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Yieltra?
Markedsverdien for YLT er $ 708.19K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av YLT?
Den sirkulerende forsyningen av YLT er 30.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forYLT ?
YLT oppnådde en ATH-pris på 0.02885634 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på YLT?
YLT så en ATL-pris på 0.00774457 USD.
Hva er handelsvolumet til YLT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for YLT er -- USD.
Vil YLT gå høyere i år?
YLT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut YLT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Yieltra (YLT) Viktige bransjeoppdateringer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.