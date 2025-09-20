Yieltra (YLT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.02335464 24 timer lav $ 0.02638643 24 timer høy All Time High $ 0.02885634 Laveste pris $ 0.00774457 Prisendring (1H) +0.62% Prisendring (1D) -7.73% Prisendring (7D) -7.83%

Yieltra (YLT) sanntidsprisen er $0.02360847. I løpet av de siste 24 timene har YLT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.02335464 og et toppnivå på $ 0.02638643, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til YLT er $ 0.02885634, mens den rekordlave prisen er $ 0.00774457.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har YLT endret seg med +0.62% i løpet av den siste timen, -7.73% over 24 timer og -7.83% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Yieltra (YLT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 708.19K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 708.19K Opplagsforsyning 30.00M Total forsyning 29,999,983.05303029

Nåværende markedsverdi på Yieltra er $ 708.19K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på YLT er 30.00M, med en total tilgang på 29999983.05303029. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 708.19K.