YieldNest Restaked ETH (YNETH) tokenomics Oppdag viktig innsikt i YieldNest Restaked ETH (YNETH), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

YieldNest Restaked ETH (YNETH) Informasjon Native liquid restaking token that earns yield by running ETH validators and restaking to Active Validator Services (AVS). The yields are auto-compounded in more ETH. Offisiell nettside: https://yieldnest.finance/ Teknisk dokument: https://docs.yieldnest.finance/ Kjøp YNETH nå!

YieldNest Restaked ETH (YNETH) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for YieldNest Restaked ETH (YNETH), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 23.22M $ 23.22M $ 23.22M Total forsyning: $ 5.36K $ 5.36K $ 5.36K Sirkulerende forsyning: $ 5.36K $ 5.36K $ 5.36K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 23.22M $ 23.22M $ 23.22M All-time high: $ 4,892.64 $ 4,892.64 $ 4,892.64 All-Time Low: $ 1,432.9 $ 1,432.9 $ 1,432.9 Nåværende pris: $ 4,330.71 $ 4,330.71 $ 4,330.71 Lær mer om YieldNest Restaked ETH (YNETH) pris

YieldNest Restaked ETH (YNETH) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak YieldNest Restaked ETH (YNETH) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet YNETH tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange YNETH tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår YNETHs tokenomics, kan du utforske YNETH tokenets livepris!

YNETH prisforutsigelse Vil du vite hvor YNETH kan være på vei? Vår YNETH prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se YNETH tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!