YieldNest Restaked ETH (YNETH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 4,619.93, 24 timer høy $ 4,782.41, All Time High $ 4,892.64, Laveste pris $ 1,432.9, Prisendring (1H) -0.18%, Prisendring (1D) -3.04%, Prisendring (7D) -3.05%

YieldNest Restaked ETH (YNETH) sanntidsprisen er $4,636.72. I løpet av de siste 24 timene har YNETH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 4,619.93 og et toppnivå på $ 4,782.41, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til YNETH er $ 4,892.64, mens den rekordlave prisen er $ 1,432.9.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har YNETH endret seg med -0.18% i løpet av den siste timen, -3.04% over 24 timer og -3.05% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

YieldNest Restaked ETH (YNETH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 24.86M, Volum (24 timer) --, Fullt utvannet markedsverdi $ 24.86M, Opplagsforsyning 5.36K, Total forsyning 5,362.154575646596

Nåværende markedsverdi på YieldNest Restaked ETH er $ 24.86M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på YNETH er 5.36K, med en total tilgang på 5362.154575646596. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 24.86M.