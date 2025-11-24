YieldFi yToken pris i dag

Sanntids YieldFi yToken (YUSD) pris i dag er $ 0.983423, med en 0.03% endring de siste 24 timene. Nåværende YUSD til USD konverteringssats er $ 0.983423 per YUSD.

YieldFi yToken rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 10,083,860, med en sirkulerende forsyning på 10.25M YUSD. I løpet av de siste 24 timene YUSD har den blitt handlet mellom $ 0.98309(laveste) og $ 0.983422 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 1.19, mens tidenes laveste notering var $ 0.982587.

Kortsiktig har YUSD beveget seg +0.00% i løpet av den siste timen og -13.35% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

YieldFi yToken (YUSD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 10.08M$ 10.08M $ 10.08M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 10.08M$ 10.08M $ 10.08M Opplagsforsyning 10.25M 10.25M 10.25M Total forsyning 10,253,848.6230993 10,253,848.6230993 10,253,848.6230993

Nåværende markedsverdi på YieldFi yToken er $ 10.08M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på YUSD er 10.25M, med en total tilgang på 10253848.6230993. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 10.08M.