Yield Yak (YAK) tokenomics

Yield Yak (YAK) Informasjon Yield Yak is an easy-to-use tool to earn more yield from DeFi farming on the Avalanche network. It is a community-driven project. Our community compounds rewards, suggests new strategies, proposes key configuration updates and contributes to development. Yield Yak farms can run forever, without the team's involvement. Staked $YAK will receive $AVAX. YY network revenue (collected in tokens, usually) will be converted to AVAX and distributed to stakers. Offisiell nettside: https://yieldyak.com/

Yield Yak (YAK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Yield Yak (YAK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 5.59M $ 5.59M $ 5.59M Total forsyning: $ 10.00K $ 10.00K $ 10.00K Sirkulerende forsyning: $ 10.00K $ 10.00K $ 10.00K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 5.59M $ 5.59M $ 5.59M All-time high: $ 16,319.34 $ 16,319.34 $ 16,319.34 All-Time Low: $ 185.6 $ 185.6 $ 185.6 Nåværende pris: $ 559.11 $ 559.11 $ 559.11 Lær mer om Yield Yak (YAK) pris

Yield Yak (YAK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Yield Yak (YAK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet YAK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange YAK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår YAKs tokenomics, kan du utforske YAK tokenets livepris!

YAK prisforutsigelse Vil du vite hvor YAK kan være på vei? Vår YAK prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se YAK tokenets prisforutsigelse nå!

