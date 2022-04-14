Yield GATA (YGATA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Yield GATA (YGATA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Yield GATA (YGATA) Informasjon GATA Yield DAO is a decentralized, community-governed organization focused on sustainable yield generation and resource allocation. Governed by yGATA stakers, GATA Yield DAO is committed to long-term value growth and to support aligned projects in Cosmos/IBC, with decisions made through open and verifiable governance. Designed for equitable participation, GATA Yield DAO prioritizes community benefits and financial sustainability. Offisiell nettside: https://gatahub.zone/ Kjøp YGATA nå!

Yield GATA (YGATA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Yield GATA (YGATA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 65.38K $ 65.38K $ 65.38K Total forsyning: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Sirkulerende forsyning: $ 14.47M $ 14.47M $ 14.47M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 94.87K $ 94.87K $ 94.87K All-time high: $ 0.01993036 $ 0.01993036 $ 0.01993036 All-Time Low: $ 0.00450155 $ 0.00450155 $ 0.00450155 Nåværende pris: $ 0.00451769 $ 0.00451769 $ 0.00451769 Lær mer om Yield GATA (YGATA) pris

Yield GATA (YGATA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Yield GATA (YGATA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet YGATA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange YGATA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår YGATAs tokenomics, kan du utforske YGATA tokenets livepris!

YGATA prisforutsigelse Vil du vite hvor YGATA kan være på vei? Vår YGATA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se YGATA tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!