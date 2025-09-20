Dagens Yield GATA livepris er 0.00515411 USD. Spor prisoppdateringer for YGATA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk YGATA pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Yield GATA livepris er 0.00515411 USD. Spor prisoppdateringer for YGATA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk YGATA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om YGATA

YGATA Prisinformasjon

YGATA Offisiell nettside

YGATA tokenomics

YGATA Prisprognose

Yield GATA Logo

Yield GATA Pris (YGATA)

Ikke oppført

1 YGATA til USD livepris:

$0.00515411
$0.00515411
-3.50%1D
mexc
USD
Yield GATA (YGATA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 16:03:45 (UTC+8)

Yield GATA (YGATA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00512511
$ 0.00512511
24 timer lav
$ 0.00539353
$ 0.00539353
24 timer høy

$ 0.00512511
$ 0.00512511

$ 0.00539353
$ 0.00539353

$ 0.01993036
$ 0.01993036

$ 0.00486752
$ 0.00486752

-0.91%

-3.57%

-11.12%

-11.12%

Yield GATA (YGATA) sanntidsprisen er $0.00515411. I løpet av de siste 24 timene har YGATA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00512511 og et toppnivå på $ 0.00539353, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til YGATA er $ 0.01993036, mens den rekordlave prisen er $ 0.00486752.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har YGATA endret seg med -0.91% i løpet av den siste timen, -3.57% over 24 timer og -11.12% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Yield GATA (YGATA) Markedsinformasjon

$ 74.59K
$ 74.59K

--
--

$ 108.24K
$ 108.24K

14.47M
14.47M

21,000,000.0
21,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Yield GATA er $ 74.59K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på YGATA er 14.47M, med en total tilgang på 21000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 108.24K.

Yield GATA (YGATA) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Yield GATA til USD ble $ -0.000191020790599974.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Yield GATA til USD ble $ -0.0017315170.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Yield GATA til USD ble $ -0.0021257482.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Yield GATA til USD ble $ -0.004007992215069726.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000191020790599974-3.57%
30 dager$ -0.0017315170-33.59%
60 dager$ -0.0021257482-41.24%
90 dager$ -0.004007992215069726-43.74%

Hva er Yield GATA (YGATA)

GATA Yield DAO is a decentralized, community-governed organization focused on sustainable yield generation and resource allocation. Governed by yGATA stakers, GATA Yield DAO is committed to long-term value growth and to support aligned projects in Cosmos/IBC, with decisions made through open and verifiable governance. Designed for equitable participation, GATA Yield DAO prioritizes community benefits and financial sustainability.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Yield GATA (YGATA) Ressurs

Offisiell nettside

Yield GATA Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Yield GATA (YGATA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Yield GATA (YGATA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Yield GATA.

Sjekk Yield GATAprisprognosen nå!

YGATA til lokale valutaer

Yield GATA (YGATA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Yield GATA (YGATA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om YGATA tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Yield GATA (YGATA)

Hvor mye er Yield GATA (YGATA) verdt i dag?
Live YGATA prisen i USD er 0.00515411 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende YGATA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på YGATA til USD er $ 0.00515411. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Yield GATA?
Markedsverdien for YGATA er $ 74.59K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av YGATA?
Den sirkulerende forsyningen av YGATA er 14.47M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forYGATA ?
YGATA oppnådde en ATH-pris på 0.01993036 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på YGATA?
YGATA så en ATL-pris på 0.00486752 USD.
Hva er handelsvolumet til YGATA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for YGATA er -- USD.
Vil YGATA gå høyere i år?
YGATA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut YGATA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 16:03:45 (UTC+8)

