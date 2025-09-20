Yield GATA (YGATA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00512511 24 timer høy $ 0.00539353 All Time High $ 0.01993036 Laveste pris $ 0.00486752 Prisendring (1H) -0.91% Prisendring (1D) -3.57% Prisendring (7D) -11.12%

Yield GATA (YGATA) sanntidsprisen er $0.00515411. I løpet av de siste 24 timene har YGATA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00512511 og et toppnivå på $ 0.00539353, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til YGATA er $ 0.01993036, mens den rekordlave prisen er $ 0.00486752.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har YGATA endret seg med -0.91% i løpet av den siste timen, -3.57% over 24 timer og -11.12% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Yield GATA (YGATA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 74.59K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 108.24K Opplagsforsyning 14.47M Total forsyning 21,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Yield GATA er $ 74.59K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på YGATA er 14.47M, med en total tilgang på 21000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 108.24K.