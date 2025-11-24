Yeti the Abominable pris i dag

Sanntids Yeti the Abominable (YETI) pris i dag er $ 0.0000988, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende YETI til USD konverteringssats er $ 0.0000988 per YETI.

Yeti the Abominable rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 9,879.61, med en sirkulerende forsyning på 100.00M YETI. I løpet av de siste 24 timene YETI har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.249496, mens tidenes laveste notering var $ 0.00003584.

Kortsiktig har YETI beveget seg -- i løpet av den siste timen og 0.00% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Yeti the Abominable (YETI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 9.88K$ 9.88K $ 9.88K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 9.88K$ 9.88K $ 9.88K Opplagsforsyning 100.00M 100.00M 100.00M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

