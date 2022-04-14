Yellow Road (ROAD) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Yellow Road (ROAD), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Yellow Road (ROAD) Informasjon Decentralized, Community-backed IDO Platform forBinance Smart Chain (BSC) Projects A Bright, Unique, and Engaging IDO platform to empower the most innovative crypto projects by leveraging the power of community. Offisiell nettside: https://yellowroad.app/ Kjøp ROAD nå!

Yellow Road (ROAD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Yellow Road (ROAD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 37.95K $ 37.95K $ 37.95K Total forsyning: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Sirkulerende forsyning: $ 3.53M $ 3.53M $ 3.53M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 107.56K $ 107.56K $ 107.56K All-time high: $ 21.94 $ 21.94 $ 21.94 All-Time Low: $ 0.00669036 $ 0.00669036 $ 0.00669036 Nåværende pris: $ 0.01075623 $ 0.01075623 $ 0.01075623 Lær mer om Yellow Road (ROAD) pris

Yellow Road (ROAD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Yellow Road (ROAD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ROAD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ROAD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ROADs tokenomics, kan du utforske ROAD tokenets livepris!

ROAD prisforutsigelse Vil du vite hvor ROAD kan være på vei? Vår ROAD prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ROAD tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!