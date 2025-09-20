Yellow Road (ROAD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.01063964 $ 0.01063964 $ 0.01063964 24 timer lav $ 0.01075623 $ 0.01075623 $ 0.01075623 24 timer høy 24 timer lav $ 0.01063964$ 0.01063964 $ 0.01063964 24 timer høy $ 0.01075623$ 0.01075623 $ 0.01075623 All Time High $ 21.94$ 21.94 $ 21.94 Laveste pris $ 0.00669036$ 0.00669036 $ 0.00669036 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +0.27% Prisendring (7D) +3.68% Prisendring (7D) +3.68%

Yellow Road (ROAD) sanntidsprisen er $0.01075623. I løpet av de siste 24 timene har ROAD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01063964 og et toppnivå på $ 0.01075623, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ROAD er $ 21.94, mens den rekordlave prisen er $ 0.00669036.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ROAD endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.27% over 24 timer og +3.68% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Yellow Road (ROAD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 37.95K$ 37.95K $ 37.95K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 107.56K$ 107.56K $ 107.56K Opplagsforsyning 3.53M 3.53M 3.53M Total forsyning 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Yellow Road er $ 37.95K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ROAD er 3.53M, med en total tilgang på 10000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 107.56K.