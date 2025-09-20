Dagens Yellow Road livepris er 0.01075623 USD. Spor prisoppdateringer for ROAD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ROAD pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Yellow Road livepris er 0.01075623 USD. Spor prisoppdateringer for ROAD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ROAD pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Yellow Road Logo

Yellow Road Pris (ROAD)

Ikke oppført

1 ROAD til USD livepris:

$0.01075623
$0.01075623
+0.20%1D
mexc
USD
Yellow Road (ROAD) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 19:50:57 (UTC+8)

Yellow Road (ROAD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.01063964
$ 0.01063964
24 timer lav
$ 0.01075623
$ 0.01075623
24 timer høy

$ 0.01063964
$ 0.01063964

$ 0.01075623
$ 0.01075623

$ 21.94
$ 21.94

$ 0.00669036
$ 0.00669036

--

+0.27%

+3.68%

+3.68%

Yellow Road (ROAD) sanntidsprisen er $0.01075623. I løpet av de siste 24 timene har ROAD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01063964 og et toppnivå på $ 0.01075623, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ROAD er $ 21.94, mens den rekordlave prisen er $ 0.00669036.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ROAD endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.27% over 24 timer og +3.68% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Yellow Road (ROAD) Markedsinformasjon

$ 37.95K
$ 37.95K

--
--

$ 107.56K
$ 107.56K

3.53M
3.53M

10,000,000.0
10,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Yellow Road er $ 37.95K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ROAD er 3.53M, med en total tilgang på 10000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 107.56K.

Yellow Road (ROAD) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Yellow Road til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Yellow Road til USD ble $ +0.0007651594.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Yellow Road til USD ble $ +0.0024489386.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Yellow Road til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+0.27%
30 dager$ +0.0007651594+7.11%
60 dager$ +0.0024489386+22.77%
90 dager$ 0--

Hva er Yellow Road (ROAD)

Decentralized, Community-backed IDO Platform forBinance Smart Chain (BSC) Projects A Bright, Unique, and Engaging IDO platform to empower the most innovative crypto projects by leveraging the power of community.

Yellow Road (ROAD) Ressurs

Offisiell nettside

Yellow Road Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Yellow Road (ROAD) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Yellow Road (ROAD) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Yellow Road.

Sjekk Yellow Roadprisprognosen nå!

ROAD til lokale valutaer

Yellow Road (ROAD) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Yellow Road (ROAD) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ROAD tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Yellow Road (ROAD)

Hvor mye er Yellow Road (ROAD) verdt i dag?
Live ROAD prisen i USD er 0.01075623 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ROAD-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ROAD til USD er $ 0.01075623. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Yellow Road?
Markedsverdien for ROAD er $ 37.95K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ROAD?
Den sirkulerende forsyningen av ROAD er 3.53M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forROAD ?
ROAD oppnådde en ATH-pris på 21.94 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ROAD?
ROAD så en ATL-pris på 0.00669036 USD.
Hva er handelsvolumet til ROAD?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ROAD er -- USD.
Vil ROAD gå høyere i år?
ROAD kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ROAD prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 19:50:57 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.