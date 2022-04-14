Yellow Pepe (YELPE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Yellow Pepe (YELPE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Yellow Pepe (YELPE) Informasjon $YELPE, Yellow Pepe is a vibrant, cheerful variant of the beloved Pepe the Frog character, embodying positivity and good vibes. Yellow Pepe symbolizes optimism and fun with its bright yellow hue and playful expression, making it a perfect mascot for a meme coin. Yellow Pepe combines humor, community spirit, and unique branding to create a meme coin that not only entertains but also fosters connections within the crypto space. With its sunny disposition, Yellow Pepe aims to become a symbol of positivity in the often tumultuous world of cryptocurrency. Inspired by king of memes this cycle, Pepe. Offisiell nettside: https://www.yellowpepe.vip/ Teknisk dokument: https://www.yellowpepe.vip/ Kjøp YELPE nå!

Yellow Pepe (YELPE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Yellow Pepe (YELPE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 31.06K $ 31.06K $ 31.06K Total forsyning: $ 999.57M $ 999.57M $ 999.57M Sirkulerende forsyning: $ 999.57M $ 999.57M $ 999.57M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 31.06K $ 31.06K $ 31.06K All-time high: $ 0.00532182 $ 0.00532182 $ 0.00532182 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Yellow Pepe (YELPE) pris

Yellow Pepe (YELPE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Yellow Pepe (YELPE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet YELPE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange YELPE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår YELPEs tokenomics, kan du utforske YELPE tokenets livepris!

YELPE prisforutsigelse Vil du vite hvor YELPE kan være på vei? Vår YELPE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se YELPE tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!