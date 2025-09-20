Yellow Pepe (YELPE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00532182$ 0.00532182 $ 0.00532182 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) 0.00% Prisendring (1D) -1.00% Prisendring (7D) +0.45% Prisendring (7D) +0.45%

Yellow Pepe (YELPE) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har YELPE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til YELPE er $ 0.00532182, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har YELPE endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, -1.00% over 24 timer og +0.45% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Yellow Pepe (YELPE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 34.09K$ 34.09K $ 34.09K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 34.09K$ 34.09K $ 34.09K Opplagsforsyning 999.57M 999.57M 999.57M Total forsyning 999,570,466.626952 999,570,466.626952 999,570,466.626952

Nåværende markedsverdi på Yellow Pepe er $ 34.09K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på YELPE er 999.57M, med en total tilgang på 999570466.626952. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 34.09K.