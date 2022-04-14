Yellow Duckies (DUCKIES) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Yellow Duckies (DUCKIES), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Yellow Duckies (DUCKIES) Informasjon Duckies is a canary network of Yellow, which solves the problem of genuinely decentralized trading by allowing participants to swap assets across different exchanges without having to rely on block creation. This brings all parties, exchanges, blockchains, and trading firms together, creating a network of brokerages and allowing for a more efficient trading infrastructure. Offisiell nettside: https://www.yellow.org/canarynet/duckies Teknisk dokument: https://www.yellow.org/files/duckies_one_pager.pdf Kjøp DUCKIES nå!

Yellow Duckies (DUCKIES) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Yellow Duckies (DUCKIES), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 102.47K $ 102.47K $ 102.47K Total forsyning: $ 150.00M $ 150.00M $ 150.00M Sirkulerende forsyning: $ 48.50M $ 48.50M $ 48.50M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 316.93K $ 316.93K $ 316.93K All-time high: $ 0.02708167 $ 0.02708167 $ 0.02708167 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00211284 $ 0.00211284 $ 0.00211284 Lær mer om Yellow Duckies (DUCKIES) pris

Yellow Duckies (DUCKIES) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Yellow Duckies (DUCKIES) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DUCKIES tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DUCKIES tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DUCKIESs tokenomics, kan du utforske DUCKIES tokenets livepris!

