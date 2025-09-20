Yellow Duckies (DUCKIES) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00193273 $ 0.00193273 $ 0.00193273 24 timer lav $ 0.00197282 $ 0.00197282 $ 0.00197282 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00193273$ 0.00193273 $ 0.00193273 24 timer høy $ 0.00197282$ 0.00197282 $ 0.00197282 All Time High $ 0.02708167$ 0.02708167 $ 0.02708167 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.01% Prisendring (1D) +0.60% Prisendring (7D) +23.81% Prisendring (7D) +23.81%

Yellow Duckies (DUCKIES) sanntidsprisen er $0.00194489. I løpet av de siste 24 timene har DUCKIES blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00193273 og et toppnivå på $ 0.00197282, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DUCKIES er $ 0.02708167, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DUCKIES endret seg med -0.01% i løpet av den siste timen, +0.60% over 24 timer og +23.81% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Yellow Duckies (DUCKIES) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 94.33K$ 94.33K $ 94.33K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 291.75K$ 291.75K $ 291.75K Opplagsforsyning 48.50M 48.50M 48.50M Total forsyning 150,000,000.0 150,000,000.0 150,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Yellow Duckies er $ 94.33K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DUCKIES er 48.50M, med en total tilgang på 150000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 291.75K.