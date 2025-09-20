Dagens Yellow Duckies livepris er 0.00194489 USD. Spor prisoppdateringer for DUCKIES til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DUCKIES pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Yellow Duckies livepris er 0.00194489 USD. Spor prisoppdateringer for DUCKIES til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DUCKIES pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Yellow Duckies Pris (DUCKIES)

1 DUCKIES til USD livepris:

$0.00194489
$0.00194489
+0.50%1D
Yellow Duckies (DUCKIES) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:34:12 (UTC+8)

Yellow Duckies (DUCKIES) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00193273
$ 0.00193273$ 0.00193273
24 timer lav
$ 0.00197282
$ 0.00197282$ 0.00197282
24 timer høy

$ 0.00193273
$ 0.00193273$ 0.00193273

$ 0.00197282
$ 0.00197282$ 0.00197282

$ 0.02708167
$ 0.02708167$ 0.02708167

$ 0
$ 0$ 0

-0.01%

+0.60%

+23.81%

+23.81%

Yellow Duckies (DUCKIES) sanntidsprisen er $0.00194489. I løpet av de siste 24 timene har DUCKIES blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00193273 og et toppnivå på $ 0.00197282, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DUCKIES er $ 0.02708167, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DUCKIES endret seg med -0.01% i løpet av den siste timen, +0.60% over 24 timer og +23.81% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Yellow Duckies (DUCKIES) Markedsinformasjon

$ 94.33K
$ 94.33K$ 94.33K

--
----

$ 291.75K
$ 291.75K$ 291.75K

48.50M
48.50M 48.50M

150,000,000.0
150,000,000.0 150,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Yellow Duckies er $ 94.33K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DUCKIES er 48.50M, med en total tilgang på 150000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 291.75K.

Yellow Duckies (DUCKIES) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Yellow Duckies til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Yellow Duckies til USD ble $ -0.0005216352.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Yellow Duckies til USD ble $ -0.0008102479.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Yellow Duckies til USD ble $ -0.0013107067046363466.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+0.60%
30 dager$ -0.0005216352-26.82%
60 dager$ -0.0008102479-41.66%
90 dager$ -0.0013107067046363466-40.26%

Hva er Yellow Duckies (DUCKIES)

Duckies is a canary network of Yellow, which solves the problem of genuinely decentralized trading by allowing participants to swap assets across different exchanges without having to rely on block creation. This brings all parties, exchanges, blockchains, and trading firms together, creating a network of brokerages and allowing for a more efficient trading infrastructure.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Yellow Duckies (DUCKIES) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Yellow Duckies Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Yellow Duckies (DUCKIES) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Yellow Duckies (DUCKIES) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Yellow Duckies.

Sjekk Yellow Duckiesprisprognosen nå!

DUCKIES til lokale valutaer

Yellow Duckies (DUCKIES) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Yellow Duckies (DUCKIES) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om DUCKIES tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Yellow Duckies (DUCKIES)

Hvor mye er Yellow Duckies (DUCKIES) verdt i dag?
Live DUCKIES prisen i USD er 0.00194489 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende DUCKIES-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på DUCKIES til USD er $ 0.00194489. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Yellow Duckies?
Markedsverdien for DUCKIES er $ 94.33K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av DUCKIES?
Den sirkulerende forsyningen av DUCKIES er 48.50M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forDUCKIES ?
DUCKIES oppnådde en ATH-pris på 0.02708167 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på DUCKIES?
DUCKIES så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til DUCKIES?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for DUCKIES er -- USD.
Vil DUCKIES gå høyere i år?
DUCKIES kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut DUCKIES prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:34:12 (UTC+8)

