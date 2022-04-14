YDragon (YDR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i YDragon (YDR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

YDragon (YDR) Informasjon YDragon is a crypto index platform with cross-chain capabilities and yield-generation opportunities. This combination of market-leading features allows us to offer you a seamless, cross-chain, multi-asset experience. Made by investors, for investors. Offisiell nettside: https://ydragon.io

YDragon (YDR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for YDragon (YDR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 14.22K $ 14.22K $ 14.22K Total forsyning: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Sirkulerende forsyning: $ 125.78M $ 125.78M $ 125.78M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 56.52K $ 56.52K $ 56.52K All-time high: $ 0.106311 $ 0.106311 $ 0.106311 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00011303 $ 0.00011303 $ 0.00011303 Lær mer om YDragon (YDR) pris

YDragon (YDR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak YDragon (YDR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet YDR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange YDR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår YDRs tokenomics, kan du utforske YDR tokenets livepris!

YDR prisforutsigelse Vil du vite hvor YDR kan være på vei? Vår YDR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

