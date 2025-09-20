YDragon (YDR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.106311 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +0.00% Prisendring (7D) -2.32%

YDragon (YDR) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har YDR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til YDR er $ 0.106311, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har YDR endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.00% over 24 timer og -2.32% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

YDragon (YDR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 14.22K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 56.52K Opplagsforsyning 125.78M Total forsyning 500,000,000.0

Nåværende markedsverdi på YDragon er $ 14.22K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på YDR er 125.78M, med en total tilgang på 500000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 56.52K.