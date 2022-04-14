yBGT (YBGT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i yBGT (YBGT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

yBGT (YBGT) Informasjon Bearn is what happens when you combine the best of Yearn with the liquidity dynamics of Berachain! yBGT is a liquid wrapper and reward compounder for Berachain's BGT token. It works similarly to Yearn's yCRV in that instead of the base token (BGT), you get a new receipt token that gives you additional utility (yBGT). You can use yBGT just like you use BGT, and also get a bunch of cool features. There are three ways to get yBGT Deposit any BGT eligible staking tokens in the relevant Bearn yBGT earner vault. yBGT rewards accumulate block by block exactly as they would in the underlying reward vault minus the Bearn wrap fee. Deposit your BGT eligible tokens directly in the reward vault on the Berachain Hub. Once you have accumulated claimable BGT go to bearn.sucks and you can mint any unclaimed BGT directly as yBGT. Buy yBGT through one of the liquidity pools using an app such as Ooga Booga or Kodiak. Offisiell nettside: https://bearn.sucks/ Kjøp YBGT nå!

yBGT (YBGT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for yBGT (YBGT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 447.79K $ 447.79K $ 447.79K Total forsyning: $ 202.46K $ 202.46K $ 202.46K Sirkulerende forsyning: $ 202.46K $ 202.46K $ 202.46K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 447.79K $ 447.79K $ 447.79K All-time high: $ 6.59 $ 6.59 $ 6.59 All-Time Low: $ 1.9 $ 1.9 $ 1.9 Nåværende pris: $ 2.2 $ 2.2 $ 2.2 Lær mer om yBGT (YBGT) pris

yBGT (YBGT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak yBGT (YBGT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet YBGT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange YBGT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår YBGTs tokenomics, kan du utforske YBGT tokenets livepris!

YBGT prisforutsigelse Vil du vite hvor YBGT kan være på vei? Vår YBGT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se YBGT tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!