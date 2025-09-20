yBGT (YBGT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 2.33 $ 2.33 $ 2.33 24 timer lav $ 2.33 $ 2.33 $ 2.33 24 timer høy 24 timer lav $ 2.33$ 2.33 $ 2.33 24 timer høy $ 2.33$ 2.33 $ 2.33 All Time High $ 6.59$ 6.59 $ 6.59 Laveste pris $ 1.9$ 1.9 $ 1.9 Prisendring (1H) 0.00% Prisendring (1D) 0.00% Prisendring (7D) -45.93% Prisendring (7D) -45.93%

yBGT (YBGT) sanntidsprisen er $2.33. I løpet av de siste 24 timene har YBGT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 2.33 og et toppnivå på $ 2.33, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til YBGT er $ 6.59, mens den rekordlave prisen er $ 1.9.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har YBGT endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og -45.93% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

yBGT (YBGT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 471.80K$ 471.80K $ 471.80K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 471.80K$ 471.80K $ 471.80K Opplagsforsyning 202.46K 202.46K 202.46K Total forsyning 202,462.74660219206 202,462.74660219206 202,462.74660219206

Nåværende markedsverdi på yBGT er $ 471.80K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på YBGT er 202.46K, med en total tilgang på 202462.74660219206. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 471.80K.