Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) tokenomics

Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) Informasjon The SocialFi “Yay!” provides a place where web2 and web3 meet, where users and investors co-exist, and where everyone can connect, create a community and earn rewards. Since January 2020, Yay! offers over 9 million users a place where users find their interests, get connected, create community, casually make group calls, and more. Now, we are building our tokenomics which require the participation of Web3 investors worldwide. Therefore, Yay! Staking Campaign is launched as part of our long-term vision. The Yay! Staking Campaign is designed to strengthen the Yay! ecosystem liquidity by allowing users to earn various rewards through participation. The campaign primarily targets Yay! supporters, encouraging them to stake their assets with protocol partners such as StakeStone, Kelp, and others via Yay! Dashboard. In return, participants can earn not only various points from these partners but also Yay! Gold and additional points along with future planned airdrop by Yay! Offisiell nettside: https://dashboard.yay.space/ Teknisk dokument: https://yay.gitbook.io/yay-staking Kjøp YAYSTONE nå!

Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) Tokenomics og prisanalyse

Markedsverdi: $ 4.01M
Total forsyning: $ 888.92
Sirkulerende forsyning: $ 888.91
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 4.01M
All-time high: $ 5,145.85
All-Time Low: $ 1,469.13
Nåværende pris: $ 4,505.99

Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet YAYSTONE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange YAYSTONE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår YAYSTONEs tokenomics, kan du utforske YAYSTONE tokenets livepris!

