Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 4,662.3 $ 4,662.3 $ 4,662.3 24 timer lav $ 4,768.93 $ 4,768.93 $ 4,768.93 24 timer høy 24 timer lav $ 4,662.3$ 4,662.3 $ 4,662.3 24 timer høy $ 4,768.93$ 4,768.93 $ 4,768.93 All Time High $ 5,145.85$ 5,145.85 $ 5,145.85 Laveste pris $ 1,469.13$ 1,469.13 $ 1,469.13 Prisendring (1H) +0.03% Prisendring (1D) -0.86% Prisendring (7D) -4.99% Prisendring (7D) -4.99%

Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) sanntidsprisen er $4,691.6. I løpet av de siste 24 timene har YAYSTONE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 4,662.3 og et toppnivå på $ 4,768.93, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til YAYSTONE er $ 5,145.85, mens den rekordlave prisen er $ 1,469.13.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har YAYSTONE endret seg med +0.03% i løpet av den siste timen, -0.86% over 24 timer og -4.99% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 4.17M$ 4.17M $ 4.17M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 4.17M$ 4.17M $ 4.17M Opplagsforsyning 888.90 888.90 888.90 Total forsyning 888.9020185540892 888.9020185540892 888.9020185540892

Nåværende markedsverdi på Yay StakeStone Ether er $ 4.17M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på YAYSTONE er 888.90, med en total tilgang på 888.9020185540892. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.17M.