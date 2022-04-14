YapTrade (YT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i YapTrade (YT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

YapTrade (YT) Informasjon YapTrade is a decentralized OTC marketplace designed for trading influence-based assets that are traditionally illiquid. It provides a secure, private, and structured market for assets such as Kaito voting rights, Smart Follower trades, and Kaito airdrop rights. Unlike traditional crypto exchanges that focus on fungible tokens, YapTrade specializes in assets that directly impact governance, influence, and rewards. Through escrow-backed transactions, collateralized agreements, and manual verification, YapTrade ensures that buyers and sellers can trade with confidence and security. Offisiell nettside: https://www.yaptradedao.com/ Kjøp YT nå!

YapTrade (YT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for YapTrade (YT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 383.63K $ 383.63K $ 383.63K Total forsyning: $ 1.50B $ 1.50B $ 1.50B Sirkulerende forsyning: $ 1.50B $ 1.50B $ 1.50B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 383.63K $ 383.63K $ 383.63K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00025578 $ 0.00025578 $ 0.00025578 Lær mer om YapTrade (YT) pris

YapTrade (YT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak YapTrade (YT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet YT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange YT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår YTs tokenomics, kan du utforske YT tokenets livepris!

