YapTrade (YT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.00038798 Laveste pris $ 0.00000969 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -0.02%

YapTrade (YT) sanntidsprisen er $0.00025578. I løpet av de siste 24 timene har YT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til YT er $ 0.00038798, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000969.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har YT endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -0.02% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

YapTrade (YT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 383.63K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 383.63K Opplagsforsyning 1.50B Total forsyning 1,499,859,995.1223726

Nåværende markedsverdi på YapTrade er $ 383.63K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på YT er 1.50B, med en total tilgang på 1499859995.1223726. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 383.63K.