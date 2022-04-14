YAPSTER (YAPSTER) tokenomics Oppdag viktig innsikt i YAPSTER (YAPSTER), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

YAPSTER (YAPSTER) Informasjon Yapster is an innovative social gaming platform that combines the creativity of meme-making with the thrill of friendly competition. Yapster players unleash their wit and humor by creating original memes, then compete against other creators to see whose meme reigns supreme. Each game brings new challenges and opportunities to showcase your meme-crafting skills. But Yapster isn't just another meme game – it's revolutionizing the memecoin space with a unique approach to cryptocurrency launches. In an industry-first twist, aspiring crypto creators must prove their meme mastery through gameplay before launching their memecoin. This gamified approach ensures that only the most creative projects make it to launch, adding an extra layer of engagement and quality control. Offisiell nettside: https://www.yapster.xyz/ Kjøp YAPSTER nå!

YAPSTER (YAPSTER) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for YAPSTER (YAPSTER), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 90.83K $ 90.83K $ 90.83K Total forsyning: $ 915.50M $ 915.50M $ 915.50M Sirkulerende forsyning: $ 915.50M $ 915.50M $ 915.50M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 90.83K $ 90.83K $ 90.83K All-time high: $ 0.01015272 $ 0.01015272 $ 0.01015272 All-Time Low: $ 0.000067 $ 0.000067 $ 0.000067 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om YAPSTER (YAPSTER) pris

YAPSTER (YAPSTER) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak YAPSTER (YAPSTER) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet YAPSTER tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange YAPSTER tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår YAPSTERs tokenomics, kan du utforske YAPSTER tokenets livepris!

