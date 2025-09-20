YAPSTER (YAPSTER) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.01015272$ 0.01015272 $ 0.01015272 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +14.68% Prisendring (1D) +9.26% Prisendring (7D) +14.99% Prisendring (7D) +14.99%

YAPSTER (YAPSTER) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har YAPSTER blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til YAPSTER er $ 0.01015272, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har YAPSTER endret seg med +14.68% i løpet av den siste timen, +9.26% over 24 timer og +14.99% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

YAPSTER (YAPSTER) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 86.96K$ 86.96K $ 86.96K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 86.96K$ 86.96K $ 86.96K Opplagsforsyning 915.50M 915.50M 915.50M Total forsyning 915,503,560.1255223 915,503,560.1255223 915,503,560.1255223

Nåværende markedsverdi på YAPSTER er $ 86.96K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på YAPSTER er 915.50M, med en total tilgang på 915503560.1255223. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 86.96K.