Yann LeCoin (YANN) Informasjon Yann LeCoin is a meme token on the Solana blockchain inspired by the early days of Yann LeCun's artificial intelligence research, when the necessary ingredients for artificial intelligence did not yet exist and Yann was inventing them from scratch with new math, custom programming languages, and lo-fi hardware. It's an homage to both his contributions and to the era of retro computing in which he started his career. Offisiell nettside: https://www.yann.lol Kjøp YANN nå!

Yann LeCoin (YANN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Yann LeCoin (YANN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 30.06K Total forsyning: $ 999.31M Sirkulerende forsyning: $ 999.31M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 30.06K All-time high: $ 0.00116108 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0 Lær mer om Yann LeCoin (YANN) pris

Yann LeCoin (YANN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Yann LeCoin (YANN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet YANN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange YANN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår YANNs tokenomics, kan du utforske YANN tokenets livepris!

YANN prisforutsigelse Vil du vite hvor YANN kan være på vei? Vår YANN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se YANN tokenets prisforutsigelse nå!

