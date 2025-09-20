Dagens YAM livepris er 0.02800916 USD. Spor prisoppdateringer for YAM til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk YAM pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens YAM livepris er 0.02800916 USD. Spor prisoppdateringer for YAM til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk YAM pristrenden enkelt hos MEXC nå.

YAM

YAM Prisinformasjon

YAM Offisiell nettside

YAM tokenomics

YAM Prisprognose

YAM Pris (YAM)

1 YAM til USD livepris:

$0.02799943
$0.02799943
0.00%1D
USD
YAM (YAM) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:46:48 (UTC+8)

YAM (YAM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.02796716
$ 0.02796716
24 timer lav
$ 0.02802112
$ 0.02802112
24 timer høy

$ 0.02796716
$ 0.02796716

$ 0.02802112
$ 0.02802112

$ 41.4
$ 41.4

$ 0.01749218
$ 0.01749218

--

+0.05%

+1.95%

+1.95%

YAM (YAM) sanntidsprisen er $0.02800916. I løpet av de siste 24 timene har YAM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.02796716 og et toppnivå på $ 0.02802112, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til YAM er $ 41.4, mens den rekordlave prisen er $ 0.01749218.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har YAM endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.05% over 24 timer og +1.95% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

YAM (YAM) Markedsinformasjon

$ 414.14K
$ 414.14K

--
--

$ 424.60K
$ 424.60K

14.79M
14.79M

15,164,602.98056744
15,164,602.98056744

Nåværende markedsverdi på YAM er $ 414.14K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på YAM er 14.79M, med en total tilgang på 15164602.98056744. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 424.60K.

YAM (YAM) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på YAM til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på YAM til USD ble $ -0.0120841795.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på YAM til USD ble $ -0.0115447903.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på YAM til USD ble $ -0.00796875061373831.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+0.05%
30 dager$ -0.0120841795-43.14%
60 dager$ -0.0115447903-41.21%
90 dager$ -0.00796875061373831-22.14%

Hva er YAM (YAM)

YAM (YAM) Ressurs

YAM Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil YAM (YAM) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine YAM (YAM) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for YAM.

Sjekk YAMprisprognosen nå!

YAM til lokale valutaer

YAM (YAM) tokenomics

Å forstå tokenomics bak YAM (YAM) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om YAM tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om YAM (YAM)

Hvor mye er YAM (YAM) verdt i dag?
Live YAM prisen i USD er 0.02800916 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende YAM-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på YAM til USD er $ 0.02800916. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for YAM?
Markedsverdien for YAM er $ 414.14K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av YAM?
Den sirkulerende forsyningen av YAM er 14.79M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forYAM ?
YAM oppnådde en ATH-pris på 41.4 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på YAM?
YAM så en ATL-pris på 0.01749218 USD.
Hva er handelsvolumet til YAM?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for YAM er -- USD.
Vil YAM gå høyere i år?
YAM kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut YAM prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:46:48 (UTC+8)

