YAM (YAM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.02796716 $ 0.02796716 $ 0.02796716 24 timer lav $ 0.02802112 $ 0.02802112 $ 0.02802112 24 timer høy 24 timer lav $ 0.02796716$ 0.02796716 $ 0.02796716 24 timer høy $ 0.02802112$ 0.02802112 $ 0.02802112 All Time High $ 41.4$ 41.4 $ 41.4 Laveste pris $ 0.01749218$ 0.01749218 $ 0.01749218 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +0.05% Prisendring (7D) +1.95% Prisendring (7D) +1.95%

YAM (YAM) sanntidsprisen er $0.02800916. I løpet av de siste 24 timene har YAM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.02796716 og et toppnivå på $ 0.02802112, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til YAM er $ 41.4, mens den rekordlave prisen er $ 0.01749218.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har YAM endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.05% over 24 timer og +1.95% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

YAM (YAM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 414.14K$ 414.14K $ 414.14K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 424.60K$ 424.60K $ 424.60K Opplagsforsyning 14.79M 14.79M 14.79M Total forsyning 15,164,602.98056744 15,164,602.98056744 15,164,602.98056744

Nåværende markedsverdi på YAM er $ 414.14K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på YAM er 14.79M, med en total tilgang på 15164602.98056744. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 424.60K.