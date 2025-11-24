YAKUZAI pris i dag

Sanntids YAKUZAI (VYBE) pris i dag er --, med en 0.50% endring de siste 24 timene. Nåværende VYBE til USD konverteringssats er -- per VYBE.

YAKUZAI rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 24,856, med en sirkulerende forsyning på 1000.00M VYBE. I løpet av de siste 24 timene VYBE har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har VYBE beveget seg -- i løpet av den siste timen og -22.69% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

YAKUZAI (VYBE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 24.86K$ 24.86K $ 24.86K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 24.86K$ 24.86K $ 24.86K Opplagsforsyning 1000.00M 1000.00M 1000.00M Total forsyning 999,998,487.6229811 999,998,487.6229811 999,998,487.6229811

Nåværende markedsverdi på YAKUZAI er $ 24.86K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på VYBE er 1000.00M, med en total tilgang på 999998487.6229811. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 24.86K.