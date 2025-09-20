Yaku (YAKU) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00102995 $ 0.00102995 $ 0.00102995 24 timer lav $ 0.00130181 $ 0.00130181 $ 0.00130181 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00102995$ 0.00102995 $ 0.00102995 24 timer høy $ 0.00130181$ 0.00130181 $ 0.00130181 All Time High $ 0.06482$ 0.06482 $ 0.06482 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -15.88% Prisendring (7D) -0.65% Prisendring (7D) -0.65%

Yaku (YAKU) sanntidsprisen er $0.00109498. I løpet av de siste 24 timene har YAKU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00102995 og et toppnivå på $ 0.00130181, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til YAKU er $ 0.06482, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har YAKU endret seg med -- i løpet av den siste timen, -15.88% over 24 timer og -0.65% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Yaku (YAKU) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 542.34K$ 542.34K $ 542.34K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 547.49K$ 547.49K $ 547.49K Opplagsforsyning 495.29M 495.29M 495.29M Total forsyning 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Yaku er $ 542.34K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på YAKU er 495.29M, med en total tilgang på 500000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 547.49K.