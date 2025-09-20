Yait Siu (YAIT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00118689 $ 0.00118689 $ 0.00118689 24 timer lav $ 0.00159556 $ 0.00159556 $ 0.00159556 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00118689$ 0.00118689 $ 0.00118689 24 timer høy $ 0.00159556$ 0.00159556 $ 0.00159556 All Time High $ 0.00190606$ 0.00190606 $ 0.00190606 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.20% Prisendring (1D) -24.18% Prisendring (7D) -26.38% Prisendring (7D) -26.38%

Yait Siu (YAIT) sanntidsprisen er $0.00120949. I løpet av de siste 24 timene har YAIT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00118689 og et toppnivå på $ 0.00159556, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til YAIT er $ 0.00190606, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har YAIT endret seg med +0.20% i løpet av den siste timen, -24.18% over 24 timer og -26.38% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Yait Siu (YAIT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.21M$ 1.21M $ 1.21M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.21M$ 1.21M $ 1.21M Opplagsforsyning 1000.00M 1000.00M 1000.00M Total forsyning 999,998,737.753317 999,998,737.753317 999,998,737.753317

Nåværende markedsverdi på Yait Siu er $ 1.21M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på YAIT er 1000.00M, med en total tilgang på 999998737.753317. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.21M.