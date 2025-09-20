Dagens Yait Siu livepris er 0.00120949 USD. Spor prisoppdateringer for YAIT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk YAIT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Yait Siu livepris er 0.00120949 USD. Spor prisoppdateringer for YAIT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk YAIT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Yait Siu Logo

Yait Siu Pris (YAIT)

Ikke oppført

1 YAIT til USD livepris:

$0.00120949
-24.10%1D
USD
Yait Siu (YAIT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:28:05 (UTC+8)

Yait Siu (YAIT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00118689
24 timer lav
$ 0.00159556
24 timer høy

$ 0.00118689
$ 0.00159556
$ 0.00190606
$ 0
+0.20%

-24.18%

-26.38%

-26.38%

Yait Siu (YAIT) sanntidsprisen er $0.00120949. I løpet av de siste 24 timene har YAIT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00118689 og et toppnivå på $ 0.00159556, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til YAIT er $ 0.00190606, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har YAIT endret seg med +0.20% i løpet av den siste timen, -24.18% over 24 timer og -26.38% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Yait Siu (YAIT) Markedsinformasjon

$ 1.21M
--
$ 1.21M
1000.00M
999,998,737.753317
Nåværende markedsverdi på Yait Siu er $ 1.21M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på YAIT er 1000.00M, med en total tilgang på 999998737.753317. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.21M.

Yait Siu (YAIT) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Yait Siu til USD ble $ -0.000385876606553926.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Yait Siu til USD ble $ -0.0004086049.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Yait Siu til USD ble $ +0.0001247024.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Yait Siu til USD ble $ +0.0004261880503346868.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000385876606553926-24.18%
30 dager$ -0.0004086049-33.78%
60 dager$ +0.0001247024+10.31%
90 dager$ +0.0004261880503346868+54.41%

Hva er Yait Siu (YAIT)

Yait Siu is a next-generation AI agent that is multi-modal, multi-platform, and multi-skilled, designed to seamlessly integrate across various environments. Built with a focus on innovation, experimentation, and transparency, Yait Siu represents a groundbreaking step in AI development. By utilizing a universe of modular components, it enables the design and creation of frameworks that allow models to interact independently with the wider world. This approach fosters dynamic and flexible collaboration between AI systems and real-world applications, empowering developers to create solutions that are intelligent, scalable, and adaptive. As a project that builds and experiments in public, Yait Siu is redefining how AI systems are developed, deployed, and integrated across multiple domains, pushing the boundaries of what is possible in the AI landscape.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Yait Siu (YAIT) Ressurs

Offisiell nettside

Yait Siu Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Yait Siu (YAIT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Yait Siu (YAIT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Yait Siu.

Sjekk Yait Siuprisprognosen nå!

YAIT til lokale valutaer

Yait Siu (YAIT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Yait Siu (YAIT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om YAIT tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Yait Siu (YAIT)

Hvor mye er Yait Siu (YAIT) verdt i dag?
Live YAIT prisen i USD er 0.00120949 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende YAIT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på YAIT til USD er $ 0.00120949. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Yait Siu?
Markedsverdien for YAIT er $ 1.21M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av YAIT?
Den sirkulerende forsyningen av YAIT er 1000.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forYAIT ?
YAIT oppnådde en ATH-pris på 0.00190606 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på YAIT?
YAIT så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til YAIT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for YAIT er -- USD.
Vil YAIT gå høyere i år?
YAIT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut YAIT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:28:05 (UTC+8)

Yait Siu (YAIT) Viktige bransjeoppdateringer

Ansvarsfraskrivelse

