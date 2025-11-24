Hva er YAGI

Yagi The Unbothered (YAGI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Yagi The Unbothered (YAGI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Yagi The Unbothered (YAGI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Yagi The Unbothered (YAGI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 6.62K Total forsyning: $ 999.56M Sirkulerende forsyning: $ 999.56M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 6.62K All-time high: $ 0.00140152 All-Time Low: $ 0.00000645 Nåværende pris: $ 0 Lær mer om Yagi The Unbothered (YAGI) pris Kjøp YAGI nå!

Yagi The Unbothered (YAGI) Informasjon Offisiell nettside: https://www.unbotheredgoat.com/

Yagi The Unbothered (YAGI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Yagi The Unbothered (YAGI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet YAGI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange YAGI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår YAGIs tokenomics, kan du utforske YAGI tokenets livepris!

YAGI prisforutsigelse Vil du vite hvor YAGI kan være på vei? Vår YAGI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se YAGI tokenets prisforutsigelse nå!

