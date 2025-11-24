Yagi The Unbothered pris i dag

Sanntids Yagi The Unbothered (YAGI) pris i dag er --, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende YAGI til USD konverteringssats er -- per YAGI.

Yagi The Unbothered rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 6,621.79, med en sirkulerende forsyning på 999.56M YAGI. I løpet av de siste 24 timene YAGI har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00140152, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har YAGI beveget seg -- i løpet av den siste timen og -10.37% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Yagi The Unbothered (YAGI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 6.62K$ 6.62K $ 6.62K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 6.62K$ 6.62K $ 6.62K Opplagsforsyning 999.56M 999.56M 999.56M Total forsyning 999,557,243.050193 999,557,243.050193 999,557,243.050193

Nåværende markedsverdi på Yagi The Unbothered er $ 6.62K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på YAGI er 999.56M, med en total tilgang på 999557243.050193. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.62K.