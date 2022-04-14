Yadom Hongthai (YADOM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Yadom Hongthai (YADOM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Yadom Hongthai (YADOM) Informasjon $YADOM is a meme coin inspired by "Hong Thai" (หงษ์ไทย), a traditional Thai herbal inhaler widely recognized for its distinctive aroma and refreshing effect. Commonly used across Thailand and Southeast Asia, it has been a culturally significant item for decades. The $YADOM token reflects the humorous and nostalgic value of this everyday product. As a meme coin, it does not aim to provide financial utility or advanced blockchain functionality. Instead, it serves as a community-driven digital symbol celebrating Thai culture, local identity, and internet humor. With occasional appearances alongside global celebrities such as Lisa of BLACKPINK and Central Cee, the inhaler has become a quirky cultural icon—making $YADOM a playful tribute to its legacy in a modern, decentralized format. Offisiell nettside: https://pump.fun/coin/8fLJCxZiMDd4e5wsXAGWEDdX7q2UgdW7EKeQU7jypump Kjøp YADOM nå!

Yadom Hongthai (YADOM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Yadom Hongthai (YADOM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 18.61K $ 18.61K $ 18.61K Total forsyning: $ 999.79M $ 999.79M $ 999.79M Sirkulerende forsyning: $ 999.79M $ 999.79M $ 999.79M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 18.61K $ 18.61K $ 18.61K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Yadom Hongthai (YADOM) pris

Yadom Hongthai (YADOM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Yadom Hongthai (YADOM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet YADOM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange YADOM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår YADOMs tokenomics, kan du utforske YADOM tokenets livepris!

