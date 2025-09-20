Yadom Hongthai (YADOM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00001837 24 timer lav $ 0.00001895 24 timer høy All Time High $ 0.00029953 Laveste pris $ 0.00001837 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -1.66% Prisendring (7D) -9.32%

Yadom Hongthai (YADOM) sanntidsprisen er $0.00001861. I løpet av de siste 24 timene har YADOM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00001837 og et toppnivå på $ 0.00001895, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til YADOM er $ 0.00029953, mens den rekordlave prisen er $ 0.00001837.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har YADOM endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.66% over 24 timer og -9.32% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Yadom Hongthai (YADOM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 18.61K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 18.61K Opplagsforsyning 999.79M Total forsyning 999,786,885.869069

Nåværende markedsverdi på Yadom Hongthai er $ 18.61K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på YADOM er 999.79M, med en total tilgang på 999786885.869069. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 18.61K.