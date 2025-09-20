YadaCoin (YDA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00918577 24 timer høy $ 0.00957273 All Time High $ 0.056828 Laveste pris $ 0.00001004 Prisendring (1H) +1.03% Prisendring (1D) -1.83% Prisendring (7D) +5.33%

YadaCoin (YDA) sanntidsprisen er $0.00929834. I løpet av de siste 24 timene har YDA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00918577 og et toppnivå på $ 0.00957273, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til YDA er $ 0.056828, mens den rekordlave prisen er $ 0.00001004.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har YDA endret seg med +1.03% i løpet av den siste timen, -1.83% over 24 timer og +5.33% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

YadaCoin (YDA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 163.01K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 195.27K Opplagsforsyning 17.53M Total forsyning 21,000,000.0

Nåværende markedsverdi på YadaCoin er $ 163.01K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på YDA er 17.53M, med en total tilgang på 21000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 195.27K.