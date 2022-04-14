Y8U (Y8U) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Y8U (Y8U), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Y8U (Y8U) Informasjon Y8U.AI is a native decentralized protocol built on top of the Humans blockchain that combines content-addressable storage with smart contract-based consent management, allowing users to control how their traits, encoded as protected data NFTs (and ranging from voice recordings, face scans and beyond) are processed by AI Miners. Offisiell nettside: https://y8u.ai Teknisk dokument: https://y8u.ai/docs/Y8U-litepaper.pdf Kjøp Y8U nå!

Y8U (Y8U) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Y8U (Y8U), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 581.24K Total forsyning: $ 293.10M Sirkulerende forsyning: $ 293.10M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 581.24K All-time high: $ 0.111159 All-Time Low: $ 0.00110598 Nåværende pris: $ 0.00198308 Lær mer om Y8U (Y8U) pris

Y8U (Y8U) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Y8U (Y8U) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet Y8U tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange Y8U tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår Y8Us tokenomics, kan du utforske Y8U tokenets livepris!

Y8U prisforutsigelse Vil du vite hvor Y8U kan være på vei? Vår Y8U prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se Y8U tokenets prisforutsigelse nå!

