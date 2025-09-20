Dagens Y8U livepris er 0.00198765 USD. Spor prisoppdateringer for Y8U til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk Y8U pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Y8U livepris er 0.00198765 USD. Spor prisoppdateringer for Y8U til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk Y8U pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 Y8U til USD livepris:

$0.00198765
-0.20%1D
USD
Y8U (Y8U) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:46:41 (UTC+8)

Y8U (Y8U) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00198559
24 timer lav
$ 0.00199364
24 timer høy

$ 0.00198559
$ 0.00199364
$ 0.111159
$ 0.00110598
-0.15%

-0.29%

-3.13%

-3.13%

Y8U (Y8U) sanntidsprisen er $0.00198765. I løpet av de siste 24 timene har Y8U blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00198559 og et toppnivå på $ 0.00199364, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til Y8U er $ 0.111159, mens den rekordlave prisen er $ 0.00110598.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har Y8U endret seg med -0.15% i løpet av den siste timen, -0.29% over 24 timer og -3.13% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Y8U (Y8U) Markedsinformasjon

$ 582.00K
--
$ 582.00K
293.10M
293,097,684.0
Nåværende markedsverdi på Y8U er $ 582.00K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på Y8U er 293.10M, med en total tilgang på 293097684.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 582.00K.

Y8U (Y8U) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Y8U til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Y8U til USD ble $ +0.0003726110.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Y8U til USD ble $ +0.0011317541.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Y8U til USD ble $ +0.0004173315465425123.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.29%
30 dager$ +0.0003726110+18.75%
60 dager$ +0.0011317541+56.94%
90 dager$ +0.0004173315465425123+26.58%

Hva er Y8U (Y8U)

Y8U.AI is a native decentralized protocol built on top of the Humans blockchain that combines content-addressable storage with smart contract-based consent management, allowing users to control how their traits, encoded as protected data NFTs (and ranging from voice recordings, face scans and beyond) are processed by AI Miners.

Y8U (Y8U) Ressurs

Y8U Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Y8U (Y8U) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Y8U (Y8U) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Y8U.

Y8U til lokale valutaer

Y8U (Y8U) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Y8U (Y8U) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om Y8U tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Y8U (Y8U)

Hvor mye er Y8U (Y8U) verdt i dag?
Live Y8U prisen i USD er 0.00198765 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende Y8U-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på Y8U til USD er $ 0.00198765. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Y8U?
Markedsverdien for Y8U er $ 582.00K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av Y8U?
Den sirkulerende forsyningen av Y8U er 293.10M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forY8U ?
Y8U oppnådde en ATH-pris på 0.111159 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på Y8U?
Y8U så en ATL-pris på 0.00110598 USD.
Hva er handelsvolumet til Y8U?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for Y8U er -- USD.
Vil Y8U gå høyere i år?
Y8U kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut Y8U prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:46:41 (UTC+8)

