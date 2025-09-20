Y8U (Y8U) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00198559 $ 0.00198559 $ 0.00198559 24 timer lav $ 0.00199364 $ 0.00199364 $ 0.00199364 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00198559$ 0.00198559 $ 0.00198559 24 timer høy $ 0.00199364$ 0.00199364 $ 0.00199364 All Time High $ 0.111159$ 0.111159 $ 0.111159 Laveste pris $ 0.00110598$ 0.00110598 $ 0.00110598 Prisendring (1H) -0.15% Prisendring (1D) -0.29% Prisendring (7D) -3.13% Prisendring (7D) -3.13%

Y8U (Y8U) sanntidsprisen er $0.00198765. I løpet av de siste 24 timene har Y8U blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00198559 og et toppnivå på $ 0.00199364, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til Y8U er $ 0.111159, mens den rekordlave prisen er $ 0.00110598.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har Y8U endret seg med -0.15% i løpet av den siste timen, -0.29% over 24 timer og -3.13% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Y8U (Y8U) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 582.00K$ 582.00K $ 582.00K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 582.00K$ 582.00K $ 582.00K Opplagsforsyning 293.10M 293.10M 293.10M Total forsyning 293,097,684.0 293,097,684.0 293,097,684.0

Nåværende markedsverdi på Y8U er $ 582.00K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på Y8U er 293.10M, med en total tilgang på 293097684.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 582.00K.