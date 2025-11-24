Y U NO pris i dag

Sanntids Y U NO (YUNO) pris i dag er $ 0.00000469, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende YUNO til USD konverteringssats er $ 0.00000469 per YUNO.

Y U NO rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 4,683.8, med en sirkulerende forsyning på 999.14M YUNO. I løpet av de siste 24 timene YUNO har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00012974, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000431.

Kortsiktig har YUNO beveget seg -- i løpet av den siste timen og +1.50% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Y U NO (YUNO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 4.68K$ 4.68K $ 4.68K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 4.68K$ 4.68K $ 4.68K Opplagsforsyning 999.14M 999.14M 999.14M Total forsyning 999,137,957.379093 999,137,957.379093 999,137,957.379093

Nåværende markedsverdi på Y U NO er $ 4.68K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på YUNO er 999.14M, med en total tilgang på 999137957.379093. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.68K.