XyraDAO by VIRTUALS (XYRA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00311099$ 0.00311099 $ 0.00311099 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -0.05% Prisendring (7D) -0.05%

XyraDAO by VIRTUALS (XYRA) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har XYRA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til XYRA er $ 0.00311099, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har XYRA endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -0.05% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

XyraDAO by VIRTUALS (XYRA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 9.64K$ 9.64K $ 9.64K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 19.68K$ 19.68K $ 19.68K Opplagsforsyning 489.76M 489.76M 489.76M Total forsyning 999,968,812.472413 999,968,812.472413 999,968,812.472413

Nåværende markedsverdi på XyraDAO by VIRTUALS er $ 9.64K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på XYRA er 489.76M, med en total tilgang på 999968812.472413. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 19.68K.