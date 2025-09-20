XyraDAO by VIRTUALS Pris (XYRA)
--
--
-0.05%
-0.05%
XyraDAO by VIRTUALS (XYRA) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har XYRA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til XYRA er $ 0.00311099, mens den rekordlave prisen er $ 0.
Når det gjelder kortsiktig ytelse, har XYRA endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -0.05% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.
Nåværende markedsverdi på XyraDAO by VIRTUALS er $ 9.64K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på XYRA er 489.76M, med en total tilgang på 999968812.472413. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 19.68K.
I løpet av i dag er prisendringen på XyraDAO by VIRTUALS til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på XyraDAO by VIRTUALS til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på XyraDAO by VIRTUALS til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på XyraDAO by VIRTUALS til USD ble $ 0.
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ 0
|--
|30 dager
|$ 0
|+12.76%
|60 dager
|$ 0
|-14.93%
|90 dager
|$ 0
|--
XyraDAO: Co-own AI Agents performing real-world, monetizable tasks that generate revenue and increase the value of the $XYRA ecosystem. $XYRA AI Agents: 🔹 Chat.Vidra.AI (Live) - AI tool that enables instant ad creation and viral video meme generation, making it easy to craft compelling content on demand. 🔹 @VidraAI X Agent (Live) - transforms X content into engaging, digestible videos, memes, and summaries. 🔹 Polymedes.AI (In Development) – An AI prediction and trading agent that analyzes trends and real-world events to execute profitable bets on Polymarket, with earnings flowing back into the $XYRA ecosystem. 🔹 White-Label AI Solutions – Custom AI integrations designed for businesses that require tailored, intelligent automation to streamline operations and enhance customer engagement. How XyraDAO Creates Value 🔹 AI Agents That Earn Their Salary – Each AI agent will be designed to generate revenue through direct services, trading strategies, or automation. 🔹 Tokenized Incentives – Revenue generated by AI agents flows back into the DAO, funding buybacks of $XYRA tokens, increasing scarcity and value. 🔹 Flywheel Growth Model – More users = more revenue = stronger AI = higher $XYRA value = further ecosystem expansion. Meet the Team XyraLabs, the powerhouse behind XyraDAO, is a team of AI, blockchain, and investment experts collaborating since 2017. With deep experience in AI-driven automation, decentralized finance, and content marketing, we build AI solutions that deliver tangible ROI.
