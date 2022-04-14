xWIN Finance (XWIN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i xWIN Finance (XWIN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

xWIN Finance (XWIN) Informasjon xWin is the decentralized fund management platform built on Binance Smart Chain. It enables everyone who is confident in their trading/fund management skills to open their own funds. Platform users can then subscribe to those funds and earn profits. Our goal was to create one-stop DeFi protocol, where even total beginners can earn profits. Offisiell nettside: https://xwin.finance/ Kjøp XWIN nå!

xWIN Finance (XWIN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for xWIN Finance (XWIN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 462.41K $ 462.41K $ 462.41K Total forsyning: $ 61.00M $ 61.00M $ 61.00M Sirkulerende forsyning: $ 14.35M $ 14.35M $ 14.35M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.97M $ 1.97M $ 1.97M All-time high: $ 10.61 $ 10.61 $ 10.61 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.03219199 $ 0.03219199 $ 0.03219199 Lær mer om xWIN Finance (XWIN) pris

xWIN Finance (XWIN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak xWIN Finance (XWIN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet XWIN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange XWIN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår XWINs tokenomics, kan du utforske XWIN tokenets livepris!

XWIN prisforutsigelse Vil du vite hvor XWIN kan være på vei? Vår XWIN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se XWIN tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!