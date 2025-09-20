xWIN Finance (XWIN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.03094547 $ 0.03094547 $ 0.03094547 24 timer lav $ 0.0314053 $ 0.0314053 $ 0.0314053 24 timer høy 24 timer lav $ 0.03094547$ 0.03094547 $ 0.03094547 24 timer høy $ 0.0314053$ 0.0314053 $ 0.0314053 All Time High $ 10.61$ 10.61 $ 10.61 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.25% Prisendring (1D) +0.69% Prisendring (7D) +7.69% Prisendring (7D) +7.69%

xWIN Finance (XWIN) sanntidsprisen er $0.03139463. I løpet av de siste 24 timene har XWIN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.03094547 og et toppnivå på $ 0.0314053, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til XWIN er $ 10.61, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har XWIN endret seg med +0.25% i løpet av den siste timen, +0.69% over 24 timer og +7.69% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

xWIN Finance (XWIN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 450.19K$ 450.19K $ 450.19K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.91M$ 1.91M $ 1.91M Opplagsforsyning 14.35M 14.35M 14.35M Total forsyning 61,000,000.0 61,000,000.0 61,000,000.0

Nåværende markedsverdi på xWIN Finance er $ 450.19K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på XWIN er 14.35M, med en total tilgang på 61000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.91M.