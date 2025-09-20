Dagens xWIN Finance livepris er 0.03139463 USD. Spor prisoppdateringer for XWIN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk XWIN pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens xWIN Finance livepris er 0.03139463 USD. Spor prisoppdateringer for XWIN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk XWIN pristrenden enkelt hos MEXC nå.

xWIN Finance Pris (XWIN)

1 XWIN til USD livepris:

$0.03141842
$0.03141842$0.03141842
+0.80%1D
USD
xWIN Finance (XWIN) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 16:03:00 (UTC+8)

xWIN Finance (XWIN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.03094547
$ 0.03094547$ 0.03094547
24 timer lav
$ 0.0314053
$ 0.0314053$ 0.0314053
24 timer høy

$ 0.03094547
$ 0.03094547$ 0.03094547

$ 0.0314053
$ 0.0314053$ 0.0314053

$ 10.61
$ 10.61$ 10.61

$ 0
$ 0$ 0

+0.25%

+0.69%

+7.69%

+7.69%

xWIN Finance (XWIN) sanntidsprisen er $0.03139463. I løpet av de siste 24 timene har XWIN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.03094547 og et toppnivå på $ 0.0314053, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til XWIN er $ 10.61, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har XWIN endret seg med +0.25% i løpet av den siste timen, +0.69% over 24 timer og +7.69% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

xWIN Finance (XWIN) Markedsinformasjon

$ 450.19K
$ 450.19K$ 450.19K

--
----

$ 1.91M
$ 1.91M$ 1.91M

14.35M
14.35M 14.35M

61,000,000.0
61,000,000.0 61,000,000.0

Nåværende markedsverdi på xWIN Finance er $ 450.19K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på XWIN er 14.35M, med en total tilgang på 61000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.91M.

xWIN Finance (XWIN) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på xWIN Finance til USD ble $ +0.00021478.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på xWIN Finance til USD ble $ +0.0148511857.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på xWIN Finance til USD ble $ +0.0208500402.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på xWIN Finance til USD ble $ +0.01647569964995374.

Periode Endring (USD) Endring (%)
I dag $ +0.00021478 +0.69%
30 dager $ +0.0148511857 +47.30%
60 dager $ +0.0208500402 +66.41%
90 dager $ +0.01647569964995374 +110.43%

Hva er xWIN Finance (XWIN)

xWin is the decentralized fund management platform built on Binance Smart Chain. It enables everyone who is confident in their trading/fund management skills to open their own funds. Platform users can then subscribe to those funds and earn profits. Our goal was to create one-stop DeFi protocol, where even total beginners can earn profits.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

xWIN Finance (XWIN) Ressurs

Offisiell nettside

xWIN Finance Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil xWIN Finance (XWIN) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine xWIN Finance (XWIN) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for xWIN Finance.

Sjekk xWIN Financeprisprognosen nå!

XWIN til lokale valutaer

xWIN Finance (XWIN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak xWIN Finance (XWIN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om XWIN tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om xWIN Finance (XWIN)

Hvor mye er xWIN Finance (XWIN) verdt i dag?
Live XWIN prisen i USD er 0.03139463 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende XWIN-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på XWIN til USD er $ 0.03139463. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for xWIN Finance?
Markedsverdien for XWIN er $ 450.19K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av XWIN?
Den sirkulerende forsyningen av XWIN er 14.35M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forXWIN ?
XWIN oppnådde en ATH-pris på 10.61 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på XWIN?
XWIN så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til XWIN?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for XWIN er -- USD.
Vil XWIN gå høyere i år?
XWIN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut XWIN prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 16:03:00 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.