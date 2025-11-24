Xwawa pris i dag

Sanntids Xwawa (XWAWA) pris i dag er $ 0.00023548, med en 9.81% endring de siste 24 timene. Nåværende XWAWA til USD konverteringssats er $ 0.00023548 per XWAWA.

Xwawa rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 234,684, med en sirkulerende forsyning på 1.00B XWAWA. I løpet av de siste 24 timene XWAWA har den blitt handlet mellom $ 0.00020753(laveste) og $ 0.00024122 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00137407, mens tidenes laveste notering var $ 0.00009006.

Kortsiktig har XWAWA beveget seg +0.25% i løpet av den siste timen og -12.66% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Xwawa (XWAWA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 234.68K$ 234.68K $ 234.68K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 234.68K$ 234.68K $ 234.68K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Xwawa er $ 234.68K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på XWAWA er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 234.68K.