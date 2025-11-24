XVGZKE pris i dag

Sanntids XVGZKE (XVGZKE) pris i dag er --, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende XVGZKE til USD konverteringssats er -- per XVGZKE.

XVGZKE rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 34,478, med en sirkulerende forsyning på 10.00B XVGZKE. I løpet av de siste 24 timene XVGZKE har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har XVGZKE beveget seg -- i løpet av den siste timen og -9.46% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

XVGZKE (XVGZKE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 34.48K$ 34.48K $ 34.48K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 34.48K$ 34.48K $ 34.48K Opplagsforsyning 10.00B 10.00B 10.00B Total forsyning 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på XVGZKE er $ 34.48K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på XVGZKE er 10.00B, med en total tilgang på 10000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 34.48K.