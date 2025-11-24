XVGARB pris i dag

Sanntids XVGARB (XVGARB) pris i dag er $ 0.00000232, med en 2.63% endring de siste 24 timene. Nåværende XVGARB til USD konverteringssats er $ 0.00000232 per XVGARB.

XVGARB rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 8,123.86, med en sirkulerende forsyning på 3.50B XVGARB. I løpet av de siste 24 timene XVGARB har den blitt handlet mellom $ 0.00000229(laveste) og $ 0.00000238 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00001048, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000211.

Kortsiktig har XVGARB beveget seg 0.00% i løpet av den siste timen og -17.26% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

XVGARB (XVGARB) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 8.12K$ 8.12K $ 8.12K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 8.12K$ 8.12K $ 8.12K Opplagsforsyning 3.50B 3.50B 3.50B Total forsyning 3,500,000,000.0 3,500,000,000.0 3,500,000,000.0

Nåværende markedsverdi på XVGARB er $ 8.12K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på XVGARB er 3.50B, med en total tilgang på 3500000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 8.12K.