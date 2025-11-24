Hva er XGO

Xtreme Gains Only (XGO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Xtreme Gains Only (XGO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Xtreme Gains Only (XGO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Xtreme Gains Only (XGO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 74.43K Total forsyning: $ 802.19M Sirkulerende forsyning: $ 802.19M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 74.43K All-time high: $ 0.00024437 All-Time Low: $ 0.00005413 Nåværende pris: $ 0

Xtreme Gains Only (XGO) Informasjon Offisiell nettside: https://www.xgo-pump.com/

Xtreme Gains Only (XGO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Xtreme Gains Only (XGO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet XGO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange XGO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

XGO prisforutsigelse Vil du vite hvor XGO kan være på vei? Vår XGO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

