Dagens XT Stablecoin XTUSD livepris er 1 USD. Spor prisoppdateringer for XTUSD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk XTUSD pristrenden enkelt hos MEXC nå.

XT Stablecoin XTUSD Pris (XTUSD)

Ikke oppført

1 XTUSD til USD livepris:

$1
$1$1
0.00%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
XT Stablecoin XTUSD (XTUSD) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:49:34 (UTC+8)

XT Stablecoin XTUSD (XTUSD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.998927
$ 0.998927$ 0.998927
24 timer lav
$ 1.001
$ 1.001$ 1.001
24 timer høy

$ 0.998927
$ 0.998927$ 0.998927

$ 1.001
$ 1.001$ 1.001

$ 42.29
$ 42.29$ 42.29

$ 0.933136
$ 0.933136$ 0.933136

+0.01%

+0.05%

-0.03%

-0.03%

XT Stablecoin XTUSD (XTUSD) sanntidsprisen er $1. I løpet av de siste 24 timene har XTUSD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.998927 og et toppnivå på $ 1.001, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til XTUSD er $ 42.29, mens den rekordlave prisen er $ 0.933136.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har XTUSD endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, +0.05% over 24 timer og -0.03% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

XT Stablecoin XTUSD (XTUSD) Markedsinformasjon

$ 32.81M
$ 32.81M$ 32.81M

--
----

$ 32.81M
$ 32.81M$ 32.81M

32.80M
32.80M 32.80M

32,800,030.0
32,800,030.0 32,800,030.0

Nåværende markedsverdi på XT Stablecoin XTUSD er $ 32.81M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på XTUSD er 32.80M, med en total tilgang på 32800030.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 32.81M.

XT Stablecoin XTUSD (XTUSD) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på XT Stablecoin XTUSD til USD ble $ +0.00047734.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på XT Stablecoin XTUSD til USD ble $ -0.0000468000.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på XT Stablecoin XTUSD til USD ble $ +0.0017945000.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på XT Stablecoin XTUSD til USD ble $ -0.0003354672323173.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00047734+0.05%
30 dager$ -0.0000468000-0.00%
60 dager$ +0.0017945000+0.18%
90 dager$ -0.0003354672323173-0.03%

Hva er XT Stablecoin XTUSD (XTUSD)

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

XT Stablecoin XTUSD (XTUSD) Ressurs

Offisiell nettside

XT Stablecoin XTUSD Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil XT Stablecoin XTUSD (XTUSD) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine XT Stablecoin XTUSD (XTUSD) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for XT Stablecoin XTUSD.

Sjekk XT Stablecoin XTUSDprisprognosen nå!

XTUSD til lokale valutaer

XT Stablecoin XTUSD (XTUSD) tokenomics

Å forstå tokenomics bak XT Stablecoin XTUSD (XTUSD) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om XTUSD tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om XT Stablecoin XTUSD (XTUSD)

Hvor mye er XT Stablecoin XTUSD (XTUSD) verdt i dag?
Live XTUSD prisen i USD er 1.0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende XTUSD-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på XTUSD til USD er $ 1.0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for XT Stablecoin XTUSD?
Markedsverdien for XTUSD er $ 32.81M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av XTUSD?
Den sirkulerende forsyningen av XTUSD er 32.80M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forXTUSD ?
XTUSD oppnådde en ATH-pris på 42.29 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på XTUSD?
XTUSD så en ATL-pris på 0.933136 USD.
Hva er handelsvolumet til XTUSD?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for XTUSD er -- USD.
Vil XTUSD gå høyere i år?
XTUSD kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut XTUSD prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.