XT Stablecoin XTUSD (XTUSD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.998927 $ 0.998927 $ 0.998927 24 timer lav $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 24 timer høy 24 timer lav $ 0.998927$ 0.998927 $ 0.998927 24 timer høy $ 1.001$ 1.001 $ 1.001 All Time High $ 42.29$ 42.29 $ 42.29 Laveste pris $ 0.933136$ 0.933136 $ 0.933136 Prisendring (1H) +0.01% Prisendring (1D) +0.05% Prisendring (7D) -0.03% Prisendring (7D) -0.03%

XT Stablecoin XTUSD (XTUSD) sanntidsprisen er $1. I løpet av de siste 24 timene har XTUSD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.998927 og et toppnivå på $ 1.001, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til XTUSD er $ 42.29, mens den rekordlave prisen er $ 0.933136.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har XTUSD endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, +0.05% over 24 timer og -0.03% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

XT Stablecoin XTUSD (XTUSD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 32.81M$ 32.81M $ 32.81M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 32.81M$ 32.81M $ 32.81M Opplagsforsyning 32.80M 32.80M 32.80M Total forsyning 32,800,030.0 32,800,030.0 32,800,030.0

Nåværende markedsverdi på XT Stablecoin XTUSD er $ 32.81M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på XTUSD er 32.80M, med en total tilgang på 32800030.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 32.81M.